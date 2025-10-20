Спорт
16:03, 20 октября 2025Спорт

18-летнего сенегальского футболиста нашли мертвым после похищения

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: prostooleh / Freepik

Сенегальский футболист Шейк Туре найден мертвым в Гане. Об этом сообщает De Telegraaf.

По данным властей Сенегала, 18-летний вратарь стал жертвой преступников. Неизвестные вышли на футболиста с предложением организовать просмотр в профессиональном клубе, похитили его, а затем требовали выкуп у родственников.

Правоохранительные органы Ганы расследуют убийство. Они работают совместно с представителями посольства Сенегала.

Туре выступал за клуб Esprit Foot Yeumbeul. Команда базируется в пригороде Дакара — столицы Сенегала.

