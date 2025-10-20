18-летнего сенегальского футболиста нашли мертвым после похищения

18-летнего сенегальского футболиста Туре нашли мертвым после похищения

Сенегальский футболист Шейк Туре найден мертвым в Гане. Об этом сообщает De Telegraaf.

По данным властей Сенегала, 18-летний вратарь стал жертвой преступников. Неизвестные вышли на футболиста с предложением организовать просмотр в профессиональном клубе, похитили его, а затем требовали выкуп у родственников.

Правоохранительные органы Ганы расследуют убийство. Они работают совместно с представителями посольства Сенегала.

Туре выступал за клуб Esprit Foot Yeumbeul. Команда базируется в пригороде Дакара — столицы Сенегала.