Информация о намерении РФ возродить Сибирь на территории новых регионов оказалась фейком

Информация о намерении РФ возродить Сибирь в новых регионах оказалась фейком

В Telegram-канале украинского Центра национального сопротивления (ЦНС) появился пост, в котором говорится, что власти России якобы хотят возродить Сибирь на территории новых регионов. Эта информация не соответствует действительности.

15 октября президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий Концепцию государственной миграционной политики РФ на период с 2026 по 2030 год. Украинские источники истолковали документ неверно, заявив, что РФ поддержкой граждан, пожелавших строить свою жизнь в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, «легализует замещение населения». Однако на самом деле акцент делается на поддержке коренных жителей новых регионов России, которые покинули родные края из-за боевых действий.

В документе также говорится, что миграционная политика направлена на «создание благоприятного режима для добровольного переселения в Россию лиц (в том числе покинувших ее), которые способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноправными членами российского общества». Касаемо новых регионов, переехавшие туда люди могут взять ипотеку под 2 процента, легко найти работу и получать социальные выплаты. Также не запрещается использовать украинский язык и изучать культуру своих предков.

Информация о намерении РФ возродить Сибирь на территории новых регионов не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».