Мужчина год притворялся больным на работе и открыл за это время два ресторана

В Тайване уволили спасателя береговой охраны, который почти год притворялся больным на работе, продолжал получать зарплату и за это время открыл два ресторана морепродуктов. Об этом сообщает Mothership.

29-летний мужчина по фамилии Линь обратился в больницу 21 ноября 2024 года и получил справку о том, что ему нужен длительный домашний отдых. Начальство отправило его на больничный, продолжая выплачивать зарплату в размере 56 тысяч новых тайваньских долларов (около 150 тысяч рублей). С тех пор Линь трижды продлевал больничный, ссылаясь на развившееся у него тревожно-депрессивное расстройство.

Недавно выяснилось, что еще в 2024 году Линь открыл два ресторана морепродуктов в городе Синьчжу на северо-западе Тайваня и успешно управлял ими, извлекая крупные доходы. При этом в береговой охране он получил за год порядка 600 тысяч новых тайваньских долларов (1,5 миллиона рублей), не проработав ни дня. Когда об этом узнало начальство Линя, его сразу же уволили. В данный момент произошедшее расследует прокуратура.

Ранее в Италии арестовали 72-летнего мошенника из провинции Виченца, который более 50 лет притворялся слепым. За это время он получил более одного миллиона евро (95 миллионов рублей) пособий.