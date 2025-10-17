Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:04, 17 октября 2025Из жизни

Мужчина 50 лет притворялся слепым и получил 91 миллион рублей от государства

В Италии мошенник 50 лет притворялся слепым и получил 1 миллион евро пособий
Никита Савин
Никита Савин

Фото: ThomsonD / Shutterstock / Fotodom

В Италии арестовали 72-летнего мошенника из провинции Виченца, который более 50 лет притворялся слепым и получил более одного миллиона евро (91 миллион рублей) в качестве пособий от государства. Об этом сообщает VicenzaToday.

Пожилого мужчину задержали в ходе операции, которую провели после проверки выплат социальных пособий в провинции. Выяснилось, что мужчина, который получал пенсию по слепоте с 1972 года, вел обычный образ жизни, работал в саду и самостоятельно посещал рынок.

Сотрудники Финансовой гвардии Италии сняли на видео, как пенсионер подстригал кусты секатором, свободно перемещался по улицам без дополнительных приспособлений, внимательно выбирал фрукты на рынке и расплачивался наличными деньгами. После сбора всех необходимых доказательств мужчину арестовали и обвинили в мошенничестве.

Материалы по теме:
«Оплатил посылку, а внутри — кирпич» Как мошенники обманули на почте тысячи россиян и почему они не боятся полиции?
«Оплатил посылку, а внутри — кирпич»Как мошенники обманули на почте тысячи россиян и почему они не боятся полиции?
12 июля 2022
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

Ранее сообщалось, что в Испании частный детектив разоблачил женщину, которая 16 лет притворялась немой. Все это время она получала пособия за мнимую инвалидность.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Солдат-срочник расстрелял сослуживцев в российской воинской части

    Мать проглотившего химию из детского набора мальчика раскрыла последствия спустя два года

    В США подобрали Украине дальнобойное оружие вместо Tomahawk

    Поздний завтрак оказался вреден для здоровья

    На Западе раскритиковали обращение Мерца к Путину

    Россиянам стали чаще отказывать в выдаче одного вида кредитов

    Российский фондовый рынок взлетел

    Путин после разговора с Трампом собрал членов Совета безопасности в Кремле

    Россиянки старше 40 лет ринулись вводить филлеры в точку G

    Бывший футболист ЦСКА рассказал о сорвавшемся договорном матче с участием команды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости