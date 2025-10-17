Мужчина 50 лет притворялся слепым и получил 91 миллион рублей от государства

В Италии арестовали 72-летнего мошенника из провинции Виченца, который более 50 лет притворялся слепым и получил более одного миллиона евро (91 миллион рублей) в качестве пособий от государства. Об этом сообщает VicenzaToday.

Пожилого мужчину задержали в ходе операции, которую провели после проверки выплат социальных пособий в провинции. Выяснилось, что мужчина, который получал пенсию по слепоте с 1972 года, вел обычный образ жизни, работал в саду и самостоятельно посещал рынок.

Сотрудники Финансовой гвардии Италии сняли на видео, как пенсионер подстригал кусты секатором, свободно перемещался по улицам без дополнительных приспособлений, внимательно выбирал фрукты на рынке и расплачивался наличными деньгами. После сбора всех необходимых доказательств мужчину арестовали и обвинили в мошенничестве.

