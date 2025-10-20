Опровергнут популярный миф о влагалище

Гинекологи Альберто д’Аурия и Ана Мария Массад Коста опровергли популярный миф о том, что частый секс вреден для женщин, поскольку из-за этого расширяется влагалище. Их слова приводит издание Uol.

«Влагалище — эластичный и легко адаптируемый орган, способный расширяться и возвращаться к своей первоначальной форме. Вопреки распространенному мнению, регулярная половая активность способствует укреплению мышц влагалища», — объяснили медики.

По их словам, миф о том, что влагалище растягивается с возрастом или из-за частых половых актов, появился, когда женская сексуальность сильно контролировалась. В прошлом активно распространялись идеи, призванные подавить женское удовольствие и связывающие половую свободу с утратой ценности и чистоты, подчеркнули врачи.

