Цены на жилье в Москве изменились

CORE.XP: Новостройки Москвы подорожали

По итогам сентября 2025 года цены на жилье в новостройках Москвы показали неоднозначную динамику. Квадратный метр подорожал в сегментах «комфорт», «бизнес» и «премиум», но подешевел в делюкс-классе. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики жилого направления CORE.XP.

В исследовании участвовали новостройки в пределах МКАД, без учета ТиНАО и ЗелАО. Наиболее заметный рост цен зафиксировали в премиум-классе. За месяц квадрат в среднем подорожал на 3,1 процента, до 1,1 миллиона рублей, за год — на 20,7 процента. Стоимость метра в самом дешевом лоте этого сегмента составила 429,5 тысячи рублей.

Цены в бизнес-классе за месяц увеличились на 1,1 процента, за год — на 12,7 процента. Средняя стоимость квадрата составила 563,5 тысячи рублей, а стоимость метра в самом дешевом проекте — 244,5 тысячи рублей. В комфорт-классе подорожание составило 0,4 процента в месячном выражении и 7,4 процента в годовом. Средняя цена достигла 401,1 тысячи рублей, а цена самого выгодного предложения — 193,7 тысячи.

Единственным сегментом, где квадрат подешевел, оказался делюкс-сегмент. Здесь средняя цена составила 2,6 миллиона рублей — на 0,6 процента ниже показателя августа и на 1,9 процента ниже итогов сентября 2024 года. Стоимость метра в самой бюджетной квартире составила 916,6 тысячи рублей.

По словам директора, руководителя Департамента жилой недвижимости CORE.XP Екатерины Ломтевой, покупатели продолжают интересоваться новостройками, несмотря на высокие ипотечные ставки. В первую очередь этому способствуют программы рассрочек и скидки от застройщиков.

Ранее в Сбербанке предупредили россиян о росте цен на жилье выше темпов инфляции. Такой прогноз эксперты дали на конец 2026 года.