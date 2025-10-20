В России отреагировали на призыв Западу переходить в «режим войны»

Пушков: Призвавший Запад перейти в режим войны министр не знает, что это такое

Призвавший Запад перейти в «режим войны» министр обороны Швеции Пол Йонсон не знает, что такое война. Таком мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram, реагируя на слова шведского чиновника.

Сенатор отметил, что Швеция не знала войны более 200 лет, а потому ошибочно рассуждает, призывая страны Запада ввести особый режим.

«Для него война — это бомбежки дальних стран — Югославии, Ирака, Ливии, Сирии — откуда для стран НАТО ничего не прилетает», — обозначил Пушков.

По его словам, введение «режима войны» означает определенные последствия. «Этот подросток видел войну только на экранах телевизоров и выдуманную (...) Это ему не виртуальные военные игры, в которые он до сих пор играет, сидя в теплом туалете у себя в Стокгольме, который не бомбили никогда в истории. Все будет иначе», — заключил сенатор.

Ранее Йонсон обвинил Москву якобы в попытках диверсий на подводной инфраструктуре Балтийского моря, а также призвал Запад перейти в «режим войны» как морально, так и в прикладном отношении.