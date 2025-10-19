Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал Запад перейти в режим войны

Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал Запад перейти в «режим войны» как морально, так и в прикладном отношении. На эту тему он высказался в интервью RND.

«Чтобы сохранить этот мир, мы должны быть готовы к вероятности войны как морально, так и в военном отношении. Необходимо изменение в менталитете: мы должны перейти в режим войны для решительного сдерживания, обороны и защиты мира», — порассуждал политик. Он также обвинил Москву якобы в попытках диверсий на подводной инфраструктуре Балтийского моря.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все страны — участницы Североатлантического альянса воюют с Россией. Он добавил, что инструкторы стран НАТО участвуют в подготовке к боевым действиям. Кроме того, в Европе создан специальный центр, который сопровождает все то, что делают Вооруженные силы Украины, заключил Путин.

До этого Еврокомиссию обвинили в опасной лжи о России. Бывший кандидат в Европейский парламент, член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема указал, что заявления о якобы желании Москвы напасть на Европу могут навредить самому Западу. «Россия не намерена воевать с Европой, она хочет восстановить диалог и торговлю и не допустить дальнейшего расширения военного присутствия Запада у своих границ», — отметил политик.

