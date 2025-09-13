Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:03, 13 сентября 2025Мир

Еврокомиссию обвинили в опасной лжи о России

Политик Мема назвал опасной ложью слова ЕК о якобы желании РФ напасть на Европу
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Заявления Европейской комиссии (ЕК) о якобы желании России напасть на Европу являются опасной ложью, которая способна навредить самому Западу. Такое мнение выразил бывший кандидат в Европейский парламент (ЕП), член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своем аккаунте социальной сети Х.

«По мнению ЕК, [президент России Владимир] Путин хочет атаковать Европу в ближайшие годы. Они называют его главным врагом. Еще никогда раньше я не слышал такой опасной и лживой риторики. Россия не намерена воевать с Европой, она хочет восстановить диалог и торговлю и не допустить дальнейшего расширения военного присутствия Запада у своих границ», — подчеркнул политик.

Вместо продолжения враждебной риторики в адрес Москвы, Мема призвал Европу «объединиться против настоящих разжигателей войны».

2 сентября Путин высказался об истерии на Западе из-за якобы планов Москвы напасть на Европу. Он назвал западные страны специалистами «не по сказкам, а по фильмам ужасов». По словам главы государства, для здравомыслящих людей должно быть понятно, что это провокация и некомпетентность, поскольку у России нет желания нападать на кого-то.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод в Уфе

    Глава Башкирии подтвердил атаку дрона на НПЗ

    На Западе рассказали о дезинформации против России из-за сигналов GPS

    Европу обвинили в использовании инцидента с БПЛА в Польше в своих целях

    Директора ФБР обвинили в ошибках по делу Кирка

    Аэропорт Уфы ввел ограничения на фоне удара беспилотника по НПЗ

    Собянин ответил на вопрос о салюте на День города

    Еврокомиссию обвинили в опасной лжи о России

    У белорусско-польской границы заметили российские «Искандеры»

    Российский хоккеист сравнил Нью-Йорк и Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости