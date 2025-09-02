Путин высказался об истерии в странах Запада о якобы планах России напасть на Европу

Путин: Страны Запада специалисты по фильмам ужасов

Страны Запада — специалисты не по сказкам, а по фильмам ужасов. Таким образом президент России Владимир Путин высказался об истерии в западных странах о якобы планах России напасть на Европу, сообщает РИА Новости.

«Они специалисты не по сказкам, а по фильмам ужасов. То, что постоянно мы видим сейчас, — постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу», — сказал он.

По словам главы России, для здравомыслящих людей должно быть понятно, что это провокация и некомпетентность, поскольку у Москвы нет желания нападать на кого-то.

Ранее Путин встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине. В ходе переговоров российский лидер подчеркнул, что Москва высоко ценит независимый внешнеполитический курс Словакии, а также подтвердил, что Россия продолжает оставаться надежным поставщиком энергоресурсов.