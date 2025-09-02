Мир
12:24, 2 сентября 2025

Путин встретился с европейским лидером

Путин встретился с премьер-министром Словакии Фицо
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале переговоров глава российского государства подчеркнул, что Москва высоко ценит независимый внешнеполитический курс Словакии. Он также заверил Фицо, что Россия продолжает оставаться надежным поставщиком энергоресурсов.

Словацкий премьер в свою очередь поблагодарил Путина за гостеприимство, оказанное Россией в ходе визита словацкой делегации на Парад Победы в Москве.

Ранее сообщалось, что Фицо прибыл в Китай, где примет участие в торжествах по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, а также проведет двусторонние встречи с президентом Росиии Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

