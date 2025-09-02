Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:18, 2 сентября 2025Мир

Европейский лидер прибыл в Китай для встречи с Путиным

Премьер-министр Словакии Фицо прибыл в Китай
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jade Gao / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Китай, где примет участие в торжествах по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и проведет ряд двусторонних встреч. Об этом сообщила его канцелярия в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Председатель правительства Словакии сегодня прибыл в Китай, где в среду, 3 сентября, примет участие в торжествах по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Он также почтит память жертв войны возложением венка к памятнику героев на Площади небесного спокойствия в Пекине», — говорится в заявлении.

В ходе визита Фицо намерен обсудить перспективы совместных экономических проектов с китайским руководством. Помимо этого, 2 сентября он встретится с президентом России Владимиром Путиным, а 4 сентября — с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии также проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эта встреча состоится 5 сентября, уже после возвращения Фицо из Пекина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Финляндии заявил о «победе» страны в войне с СССР

    Рост цен на нефть связали с ситуацией вокруг украинского конфликта

    Судьбу Европы назвали предрешенной из-за решения России по газу

    Эрдоган прошелся за руку с президентом Ирана

    Туристку из Москвы завалило камнями на Эльбрусе

    Конкурент Сафонова перешел из ПСЖ в «Манчестер Сити»

    На Западе рассказали о потеплении отношения к Путину в мире

    Появились подробности еще не вышедшей в продажу книги Пелевина

    Путин встретился с европейским лидером

    Коллекторов обвинили в угрозах семье бойца СВО из-за микрокредита в девять тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости