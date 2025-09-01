Мир
Европейский лидер сравнил ЕС с обиженными детьми

Премьер Словакии Фицо сравнил политику ЕС с поведением обиженных детей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил политику Европейского союза (ЕС) с поведением обиженных детей. Его слова передает агентство TASR.

Словацкий лидер заявил, что следует воспользоваться возможностью поговорить с мировыми лидерами на мероприятиях в Пекине, посвященных 80-летию победы Китая над Японией. Фицо добавил, что у него вызывает сожаление и непонимание тот факт, что из стран ЕС на мероприятиях будет представлена только Словакия.

«Создается новый мировой порядок, новые правила многополярного мира, новый баланс сил, что крайне важно для стабильности в мире. Участие в таких дискуссиях означает поддержку диалога, а не игру в обиженного ребенка. Именно так ведут себя сегодня ЕС и его представители», — подчеркнул политик.

Ранее Фицо подтвердил, что на мероприятиях в Китае он встретится с президентом России Владимиром Путиным.

