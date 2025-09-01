Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:17, 1 сентября 2025Мир

Европейский лидер встретится с Путиным и Зеленским

Премьер Словакии Фицо вскоре проведет встречи с Путиным и Зеленским
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вскоре проведет двусторонние встречи с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство TASR.

«Фицо подтвердил, что в ходе своего визита в Пекин (...) он проведет двусторонние встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом России Владимиром Путиным и другими государственными деятелями», — утверждается в публикации.

Затем Фицо вернется в Словакию, где состоится его встреча с Зеленским. По данным агентства, переговоры словацкого и украинского лидеров пройдут 5 сентября.

Ранее стало известно, что на праздничные мероприятия в честь 80-летия победы Китая над Японией прибудут 26 лидеров стран, включая президента России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    СБУ преследует Рамзана Кадырова. В чем его обвиняют?

    В Ингушетии нашли средневековую сенсацию

    Звезда «Склифосовского» рассказал об агрессии в США

    Лазарева раскрыла отношение к потере популярности

    Возвращенный с Украины житель Суджи рассказал об издевательствах в плену ВСУ

    Врач рассказал об особенностях сна учеников начальной школы

    Суд отменил арест российскому IT-предпринимателю по резонансному делу

    «Бурановские бабушки» сравнили «Евровидение» и «Интервидение»

    В РФС рассказали об улучшении общения с УЕФА

    Кейт Бланшетт в платье из перьев на Венецианском фестивале разочаровала пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости