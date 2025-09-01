Европейский лидер встретится с Путиным и Зеленским

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вскоре проведет двусторонние встречи с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство TASR.

«Фицо подтвердил, что в ходе своего визита в Пекин (...) он проведет двусторонние встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом России Владимиром Путиным и другими государственными деятелями», — утверждается в публикации.

Затем Фицо вернется в Словакию, где состоится его встреча с Зеленским. По данным агентства, переговоры словацкого и украинского лидеров пройдут 5 сентября.

Ранее стало известно, что на праздничные мероприятия в честь 80-летия победы Китая над Японией прибудут 26 лидеров стран, включая президента России.

