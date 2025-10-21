Губернатор заявил о трехкратном росте числа обстрелов в российском приграничном регионе

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о трехкратном росте числа обстрелов в приграничном регионе за последний год, передает РИА Новости.

Он напомнил, что в области часто сбивают ракеты. «Больше стало, чем за все предыдущее время», — отметил глава региона.

До этого Богомаз признался, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) все жестче терроризируют мирное население Брянской области.

Ранее ВСУ нанесли удар беспилотниками по автовокзалу в Брянской области, тогда пострадал мужчина. Кроме того, в результате удара получили повреждения два пассажирских микроавтобуса.