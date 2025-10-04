Мужчина пострадал при ударе ВСУ по автовокзалу в российском регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотниками по автовокзалу в Брянской области, пострадал мужчина. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«ВСУ с помощью ударных БПЛА "Дартс" атаковали поселок городского типа Погар. (...) К сожалению, ранен мирный житель», — написал Богомаз. Он уточнил, что пострадавшего доставили в больницу, ему оказали медицинскую помощь.
Помимо того, по словам губернатора, в результате удара получили повреждения два пассажирских микроавтобуса. «Работают оперативные и экстренные службы», — добавил Богомаз.