Мужчина пострадал при ударе ВСУ по автовокзалу в российском регионе

Богомаз: Мирный житель пострадал при ударе ВСУ по автовокзалу в поселке Погар

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотниками по автовокзалу в Брянской области, пострадал мужчина. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ с помощью ударных БПЛА "Дартс" атаковали поселок городского типа Погар. (...) К сожалению, ранен мирный житель», — написал Богомаз. Он уточнил, что пострадавшего доставили в больницу, ему оказали медицинскую помощь.

Помимо того, по словам губернатора, в результате удара получили повреждения два пассажирских микроавтобуса. «Работают оперативные и экстренные службы», — добавил Богомаз.