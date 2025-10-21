Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:32, 21 октября 2025Интернет и СМИ

Известная российская юмористка рассказала об унижениях в КВН

Юмористка Краснова заявила, что в КВН ее постоянно пытались унизить
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Известная российская юмористка Наталья Краснова заявила, что, когда она играла в КВН, ее постоянно пытались задеть или унизить. Об этом она рассказала в интервью блогеру и журналисту Александру Щекотову, доступном на YouTube.

«Я воспитывалась в рамках КВН. (...) Там достаточно жесткие рамки. И ты живешь на постоянных каких-то подколах, тебя постоянно пытаются словом ударить как-то, нагнуть, максимально унизить», — поделилась Краснова воспоминаниями.

Она добавила, что благодаря этому опыту научилась отвечать на провокационные реплики в свой адрес, а также распознавать завуалированные унижения.

Ранее Краснова, работавшая учителем в школе, рассказала, что вышла замуж за своего бывшего ученика. Комикесса уточнила, что, когда тот был обучающимся, между ними не было романтических отношений.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тихая месть». Стало известно, как Россия в ответ на санкции вытеснила США с китайских рынков продовольствия

    Рада не поддержала присвоение застреленной Фарион звания героя Украины

    Пожизненно осужденный бывший российский сенатор высказался по новому делу

    Звезду реалити-шоу приговорили к тюрьме за аферу на миллионы долларов

    Украина потеряла в зоне СВО американского «Зеленого дракона»

    Раскрыт ущерб в сотни миллиардов рублей от киберпреступлений в России

    Президент постсоветской страны заявил о начале мирного этапа

    Женщинам рекомендовали во время менструации добавить в рацион один продукт

    В России высказались о вопросе репараций по итогам украинского конфликта

    Определена неожиданная причина плохого сна и утренней усталости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости