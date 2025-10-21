Известная российская юмористка рассказала об унижениях в КВН

Юмористка Краснова заявила, что в КВН ее постоянно пытались унизить

Известная российская юмористка Наталья Краснова заявила, что, когда она играла в КВН, ее постоянно пытались задеть или унизить. Об этом она рассказала в интервью блогеру и журналисту Александру Щекотову, доступном на YouTube.

«Я воспитывалась в рамках КВН. (...) Там достаточно жесткие рамки. И ты живешь на постоянных каких-то подколах, тебя постоянно пытаются словом ударить как-то, нагнуть, максимально унизить», — поделилась Краснова воспоминаниями.

Она добавила, что благодаря этому опыту научилась отвечать на провокационные реплики в свой адрес, а также распознавать завуалированные унижения.

Ранее Краснова, работавшая учителем в школе, рассказала, что вышла замуж за своего бывшего ученика. Комикесса уточнила, что, когда тот был обучающимся, между ними не было романтических отношений.