Кайли Дженнер снялась в латексном платье с глубоким декольте

Американская телезвезда Кайли Дженнер снялась в откровенном образе. Соответствующий пост появился на странице ее бренда косметики в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 392 миллиона подписчиков.

28-летняя знаменитость позировала на размещенном снимке в облегающем латексном платье розового цвета и с глубоким декольте, которое частично демонстрировало ее грудь.

Помимо этого, звезда надела розовый парик с длинными волосами. Ее образ завершил макияж в нюдовых оттенках. Данный снимок был посвящен 10-летию принадлежащей ей марки Kylie Cosmetics.

Ранее в октябре Кайли Дженнер пришла в кафе в кожаном бюстгальтере. Знаменитость разместила ролик, в котором предстала в черном кожаном комплекте.