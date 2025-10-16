Американская телезвезда Кайли Дженнер пришла в кафе в кожаном бюстгальтере

Американская телезвезда Кайли Дженнер вышла в свет в откровенном образе. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 392 миллиона подписчиков.

28-летняя знаменитость разместила ролик, в котором предстала в кафе в черном кожаном комплекте, состоящем из облегающих брюк с низкой талией и бюстгальтера. При этом звезда продемонстрировала плоский живот. В то же время в руках она держала куртку в тон образу.

Ранее в октябре Кайли Дженнер опубликовала фото в откровенном топе. Телезвезда разместила снимок, на котором предстала в укороченном изделии бежевого оттенка и с глубоким декольте.