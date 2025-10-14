Американская телезвезда Кайли Дженнер опубликовала фото в откровенном топе

Американская телезвезда Кайли Дженнер опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала в укороченном топе бежевого оттенка и с глубоким декольте. Помимо этого, звезда распустила волосы и надела солнцезащитные очки. В то же время она позировала с макияжем в нюдовых оттенках.

Ранее в октябре Кайли Дженнер оконфузилась на публике из-за нижнего белья. Модель посетила показ Miu Miu, который проходил в рамках парижской Недели моды, в кружевном платье бренда.