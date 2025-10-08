Ценности
Кайли Дженнер оконфузилась на публике из-за нижнего белья

Кайли Дженнер случайно оконфузилась на публике, показав лямки бюстгальтера
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Pierre Suu / Getty Images

Американская телезвезда Кайли Дженнер оконфузилась на публике из-за нижнего белья. Снимки папарацци публикует Page Six.

28-летняя знаменитость посетила показ Miu Miu, который проходил в рамках парижской Недели моды, в кружевном платье бренда. При этом на размещенных кадрах видно, что бизнесвумен случайно показала лямки бежевого бюстгальтера.

Ранее в октябре популярная американская модель Брукс Нейдер тоже едва не оконфузилась на публике из-за декольте. Манекенщицу запечатлели во время прогулки в рамках Недели моды в Париже в облегающем джинсовом сарафане коричневого оттенка на молнии. При этом наряд был оформлен глубоким вырезом, который случайно обнажил часть груди знаменитости, после чего ей пришлось прилюдно поправить одежду.

