Популярная модель едва не оконфузилась на публике из-за декольте

Американская модель Брукс Нейдер едва не оконфузилась на публике из-за декольте

Популярная американская модель Брукс Нейдер едва не оконфузилась на публике из-за декольте. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

28-летнюю манекенщицу запечатлели во время прогулки в рамках Недели моды в Париже. Она предстала перед камерами в облегающем джинсовом сарафане коричневого оттенка на молнии.

При этом наряд был оформлен глубоким вырезом, который случайно обнажил часть груди знаменитости, после чего ей пришлось прилюдно поправить одежду.

