07:00, 7 октября 2025

Популярная модель едва не оконфузилась на публике из-за декольте

Американская модель Брукс Нейдер едва не оконфузилась на публике из-за декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Legion-Media

Популярная американская модель Брукс Нейдер едва не оконфузилась на публике из-за декольте. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

28-летнюю манекенщицу запечатлели во время прогулки в рамках Недели моды в Париже. Она предстала перед камерами в облегающем джинсовом сарафане коричневого оттенка на молнии.

При этом наряд был оформлен глубоким вырезом, который случайно обнажил часть груди знаменитости, после чего ей пришлось прилюдно поправить одежду.

В сентябре американская танцовщица, хореограф и актриса Кэрри Энн Инаба оконфузилась в прямом эфире телешоу «Танцы со звездами» из-за выреза на платье.

