19:34, 28 сентября 2025

Вырез на платье танцовщицы случайно оголил ее грудь в прямом эфире телешоу

Танцовщица Инаба оконфузилась в прямом эфире шоу из-за выреза на платье
Карина Черных
Карина Черных

Кадр: ABC

Американская танцовщица, хореограф и актриса Кэрри Энн Инаба оконфузилась в прямом эфире телешоу «Танцы со звездами». На соответствующий момент в программе обратило внимание издание People.

57-летняя знаменитость вернулась после небольшого перерыва к судейству. Для нового выпуска шоу Инаба выбрала облегающее серебристое платье с глубоким декольте, которое демонстрировало отсутствие бюстгальтера. Во время оценивания номера участников, блогерши Уитни Ливитт и ее партнера Марка Балласа, телезвезда начала резко трясти головой. От этого движения вырез на ее платье сдвинулся в сторону, случайно оголив грудь.

Женщина не сразу поняла, что произошло. Спустя минуту она опустила глаза вниз и увидела часть силиконовой накладки для груди, которую она надела под платье. «О, привет, подружка!» — с иронией сказала танцовщица.

Ранее пуэрто-риканский поп-музыкант Энрике Мартин Моралес, более известный как Рики Мартин, оконфузился перед выходом на сцену, порвав штаны.

