53-летний Рики Мартин оконфузился перед выходом на сцену

Музыкант Рики Мартин порвал штаны перед выходом на сцену

Пуэрто-риканский поп-музыкант Энрике Мартин Моралес, более известный как Рики Мартин, оконфузился перед выходом на сцену, порвав штаны. Об этом он сказал в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летний артист признался, что перед выступлением на MTV VMA 2025 на поясе его брюк появилась дырка. Певец разместил снимок, на котором он, держа в руках нитку с иголкой, зашивает изделие.

«Много смеха, друзей и даже небольшой конфуз с одеждой (кстати, я умею шить, если нужно), много макияжа, укладки и друзей вокруг! Это будет особенный день», — подписал Мартин.

В декабре 2024 года Рики Мартин показал фото с голым торсом и восхитил фанатов. Артист разместил снимок, на котором предстал напротив зеркала в белых шортах и серой майке.