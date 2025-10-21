Бывший СССР
Министр обороны страны НАТО поспорила из-за военного бюджета и ушла в отставку

Министр обороны Литвы Шакалене намерилась уйти в отставку
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что намерена уйти в отставку после разногласий с премьер-министром Ингой Ругинене. Об этом сообщает издание Delfi.

«С президентом достигнута договоренность, что я не буду подавать заявление премьер-министру, не поговорив с ним. У меня есть проект заявления. Сегодня поговорю с президентом», — заявила Шакалене. По ее словам, она не видит причин, которые могли бы изменить ее решение, поскольку Минобороны не может «работать в среде, где нет доверия».

Причиной конфликта с Ругинене стала разная оценка выделенных на оборону средств в проекте бюджета на 2026 год. Шакалене усомнилась, что деньги будут использованы на цели обороны и не уйдет ли часть средств на не связанные с этим напрямую программы.

В сентябре Шакалене намекнула на то, что российские истребители могут уничтожаться силами НАТО. По ее словам, альянс должен действовать всерьез. Ему, по ее словам, есть над чем задуматься.

