Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:51, 21 октября 2025Бывший СССР

Призвавшего украинцев ментально готовиться к блэкаутам советника офиса Зеленского высмеяли

Политолог Дудчак высмеял призвавшего украинцев готовиться к блэкаутам Милованова
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)
Тимофей Милованов

Тимофей Милованов. Фото: Evgen Kotenko / Globallookpress.com

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак в беседе с aif.ru прокомментировал призыв советника главы офиса президента Украины Тимофея Милованова готовить нервную систему к блэкаутам с помощью дыхательных упражнений.

Политолог назвал советника Владимира Зеленского «одним из особо одаренных». «Это, конечно, клинический случай, но такие были представлены к управлению государственному. Им вообще плевать на население, они откровенно издеваются», — отметил эксперт. По его словам, такие люди понимают свою определенную безнаказанность, поскольку успевают до увольнения «наворовать достаточно на долгий безбедный период жизни».

Бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в разговоре с изданием заявил, что Милованов позволяет себе издеваться над украинцами, поскольку народ не сопротивляется. Этот человек представляет интересы США, отметил экс-нардеп. «Никаких последствий за это для него не будет. Он, будучи министром, говорил, что он дебил, а народ это все спокойно проглотил, что даже дебил возглавляет Министерство экономики», — подчеркнул Килинкаров.

Ранее появилась информация, что Украина может провести без света две трети предстоящей зимы. Милованов же рекомендовал украинцам готовиться к отключениям электричества, прежде всего, ментально, психологически.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Телеведущая, байкер и масон-националист. Премьером Японии впервые стала женщина. Почему ее приход называют проблемой для России?

    Раскрыты новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году

    Найденная в горах Башкирии россиянка получила обморожение конечностей

    Россиянам напомнили о мошенничестве с почтовыми ящиками

    Женщина отдала кота матери на время отпуска и забрала его тяжелее на два килограмма

    В Крыму и еще в трех российских регионах объявили ракетную опасность

    Россиянин поплатился за перевод ВСУ цифровой валюты

    Варламова внесли в реестр террористов

    В Сербии и Италии отметили активное развитие Москвы

    Россияне неожиданно пристрастились к арафаткам из 2010-х

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости