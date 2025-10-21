Призвавшего украинцев ментально готовиться к блэкаутам советника офиса Зеленского высмеяли

Политолог Дудчак высмеял призвавшего украинцев готовиться к блэкаутам Милованова

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак в беседе с aif.ru прокомментировал призыв советника главы офиса президента Украины Тимофея Милованова готовить нервную систему к блэкаутам с помощью дыхательных упражнений.

Политолог назвал советника Владимира Зеленского «одним из особо одаренных». «Это, конечно, клинический случай, но такие были представлены к управлению государственному. Им вообще плевать на население, они откровенно издеваются», — отметил эксперт. По его словам, такие люди понимают свою определенную безнаказанность, поскольку успевают до увольнения «наворовать достаточно на долгий безбедный период жизни».

Бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в разговоре с изданием заявил, что Милованов позволяет себе издеваться над украинцами, поскольку народ не сопротивляется. Этот человек представляет интересы США, отметил экс-нардеп. «Никаких последствий за это для него не будет. Он, будучи министром, говорил, что он дебил, а народ это все спокойно проглотил, что даже дебил возглавляет Министерство экономики», — подчеркнул Килинкаров.

Ранее появилась информация, что Украина может провести без света две трети предстоящей зимы. Милованов же рекомендовал украинцам готовиться к отключениям электричества, прежде всего, ментально, психологически.