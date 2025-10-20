Бывший СССР
В офисе Зеленского призвали готовиться к блэкаутам при помощи дыхательных упражнений

Советник главы ОП Милованов призвал украинцев ментально готовиться к блэкаутам
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинцам необходимо готовиться к отключениям света. О грядущих блэкаутах предупредил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) советник главы офиса президента (ОП) Украины Тимофей Милованов.

Он призвал украинцев прежде всего готовиться к отключениям ментально. По словам советника, делать это стоит при помощи дыхательных упражнений.

«Как готовиться? Прежде всего, ментально, психологически. Надо готовить свою нервную систему (...) Самое простое — это дыхательные упражнения», — написал он.

Ранее представитель одной из украинских энергетических компаний заявил, что Украина может провести без света две трети следующей зимы. По его словам, в стране может быть введен график отключений электричества, при котором украинцы будут проводить четыре часа без света через каждые два часа.

