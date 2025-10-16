Бывший СССР
18:45, 16 октября 2025Бывший СССР

Украинцам предрекли две трети зимы без света

«УП»: Украинцев может ждать отсутствие света на протяжении двух третей зимы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинцев может ждать отсутствие света на протяжении двух третей грядущей зимы. Об этом заявил представитель одной из украинских государственных энергокомпаний в интервью «Украинской правде».

«Эта зима точно будет дефицитной. Уже сегодня аварийные отключения действуют почти по всей стране. Скорее всего, зимой нас ожидает сценарий "4х2": четыре часа без света, два — со светом», — рассказал он.

Издание также отмечает, что самая сложная ситуация с электричеством ожидается в Черниговской и Сумской областях. Кроме них под угрозой находятся Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области, а также подконтрольные Киеву части Запорожской и Херсонской областей.

Ранее издание «Страна.ua» назвало следующую зиму самой тяжелой для Украины. Причинами этого стали снижение объемов добычи газа, а также российские удары по энергетике и уже накопившиеся проблемы из-за атак на энергообъекты.

