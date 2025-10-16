На Украине предрекли самую тяжелую зиму по трем причинам

«Страна.ua»: Украине грозит самая тяжелая зима по трем причинам

Украине грозит самая тяжелая зима. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Уточняется, что такое развитие событий возможно по трем причинам. Первой из них являются атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил (ВС) России, в ходе которых стало единовременно запускаться гораздо больше дронов. Кроме того, на Украине отмечают, что российские ракеты также были усовершенствованы.

Второй причиной, говорится в публикации, является сокращение добычи газа до 60 процентов. Это может привести к проблемам с теплоснабжением и увеличению потребления электроэнергии.

«Третье — сказывается накопительный эффект ударов по энергетике, которые наносятся уже три года. С каждым ударом усиливается изношенность и уязвимость системы. Ее все труднее восстанавливать после очередного поражения», — пишет «Страна.ua».

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов предупредил о самой сложной зиме с начала СВО. Причиной этого он назвал российские удары по трансформаторным подстанциям.

