Украинский мэр предупредил о самой сложной зиме с начала СВО

Терехов: Грядущая зима станет самой сложной для Украины с начала конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Грядущая зима станет самой сложной для Украины за все время вооруженного конфликта с Россией. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, его слова приводит украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

По словам Терехова, российские войска наносят удары по трансформаторным подстанциям, чтобы уничтожить энергетическую генерацию Украины.

«Мы готовимся ко всем вызовам, делаем все возможное, чтобы пройти отопительный сезон. Да, будет тяжело, но мы справимся», — сказал он.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Сергей Нагорняк заявил, что Украине нужно перенимать опыт японского закаливания детей в детских садах на фоне отключений отопления.

