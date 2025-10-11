Украинский мэр предупредил о самой сложной зиме с начала СВО

Грядущая зима станет самой сложной для Украины за все время вооруженного конфликта с Россией. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, его слова приводит украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

По словам Терехова, российские войска наносят удары по трансформаторным подстанциям, чтобы уничтожить энергетическую генерацию Украины.

«Мы готовимся ко всем вызовам, делаем все возможное, чтобы пройти отопительный сезон. Да, будет тяжело, но мы справимся», — сказал он.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Сергей Нагорняк заявил, что Украине нужно перенимать опыт японского закаливания детей в детских садах на фоне отключений отопления.