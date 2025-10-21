Россия
12:58, 21 октября 2025Россия

Россиянка заселилась в отель и разгромила номер

В Петербурге женщина заселилась в отель и разгромила номер
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 36-летняя женщина заселилась в отель и разгромила номер, передает 78.ru.

Россиянка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбила телевизор, сорвала шторы, а также изрисовала помадой стену номера.

Сотрудники отеля были вынуждены нажать тревожную кнопку. Прибывшие работники вневедомственной охраны задержали дебоширку.

Ее доставили в ближайший отдел полиции. Сумма нанесенного ущерба в настоящий момент устанавливается.

До этого сообщалось, что житель Улан-Удэ разгромил машину скорой помощи из-за боязни уколов.

Росгвардейцы нашли хулигана в его квартире. Уже имевший проблемы с законом мужчина с подбитым глазом попытался оправдаться, заявив, что скорую вызвала его сожительница, а он повел себя так, поскольку боится уколов.

