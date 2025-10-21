Россиянка заселилась в отель и разгромила номер

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 36-летняя женщина заселилась в отель и разгромила номер, передает 78.ru.

Россиянка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбила телевизор, сорвала шторы, а также изрисовала помадой стену номера.

Сотрудники отеля были вынуждены нажать тревожную кнопку. Прибывшие работники вневедомственной охраны задержали дебоширку.

Ее доставили в ближайший отдел полиции. Сумма нанесенного ущерба в настоящий момент устанавливается.

