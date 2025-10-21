Россия
Российский губернатор рассказал о росте числа обстрелов со стороны Украины

Брянский губернатор Богомаз сообщил о росте числа обстрелов со стороны Украины
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Юлия Заболотько / РИА Новости

За год число обстрелов Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло в три раза. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз, чьи слова приводит РИА Новости.

«И у нас их (ракеты — прим. «Ленты.ру») сбивают. Я могу сказать одно: если взять этот год, то обстрелы увеличились ровно в три раза», — сказал он.

Отвечая на вопрос о попытках ударов ВСУ в направлении региона, Богомаз добавил, что их стало больше, чем за все предыдущее время.

В этот же день одновременно в четырех регионах России объявили ракетную опасность. Под ударами оказались Крым, Брянская, Белгородская и Курская области.

