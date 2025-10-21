В Крыму и еще в трех российских регионах объявили ракетную опасность

В Крыму и еще в трех регионах России объявили ракетную опасность. Об обстановке на полуострове сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

Помимо того, пост о воздушной тревоге опубликовал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь сообщил о ракетной опасности на всей территории региона. Глава Брянской области Александр Богомаз также заявил об опасности, отметив, что гражданам необходимо укрыться в помещениях без окон и с капитальными стенами.

Третьим регионом, где объявили ракетную опасность, оказалась Курская область, о чем говорится в сообщении областного оперштаба.

В ночь на 21 октября ВСУ атаковали Ростовскую область. Над регионом сбили 34 дрона. В Батайске обломки дрона повредили жилой дом, также под удар попал медцентр. ВСУ атаковали и Ростов-на-Дону, где травмы получили два человека.