Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:58, 21 октября 2025Россия

В Крыму и еще в трех российских регионах объявили ракетную опасность

В Крыму и еще в трех регионах России объявили ракетную опасность
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Крыму и еще в трех регионах России объявили ракетную опасность. Об обстановке на полуострове сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

Помимо того, пост о воздушной тревоге опубликовал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь сообщил о ракетной опасности на всей территории региона. Глава Брянской области Александр Богомаз также заявил об опасности, отметив, что гражданам необходимо укрыться в помещениях без окон и с капитальными стенами.

Третьим регионом, где объявили ракетную опасность, оказалась Курская область, о чем говорится в сообщении областного оперштаба.

В ночь на 21 октября ВСУ атаковали Ростовскую область. Над регионом сбили 34 дрона. В Батайске обломки дрона повредили жилой дом, также под удар попал медцентр. ВСУ атаковали и Ростов-на-Дону, где травмы получили два человека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о прорыве российских войск в Харьковской области

    В Госдуме предложили признать криптовалюту совместным имуществом и делить ее при разводе

    Раскрыты новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году

    Найденная в горах Башкирии россиянка получила обморожение конечностей

    Россиянам напомнили о мошенничестве с почтовыми ящиками

    Женщина отдала кота матери на время отпуска и забрала его тяжелее на два килограмма

    В Крыму и еще в трех российских регионах объявили ракетную опасность

    Россиянин поплатился за перевод ВСУ цифровой валюты

    Варламова внесли в реестр террористов

    В Сербии и Италии отметили активное развитие Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости