Обломки дрона ВСУ повредили жилой дом в российском городе

Слюсарь заявил, что обломки дрона ВСУ повредили жилой дом в Батайске

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Ростовскую область. Подробности об этом раскрыл губернатор российского региона Юрий Слюсарь в https://t.me/Yuri_Slusar/3624-канале.

По его словам, в результате атаки в Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних его этажах. Пострадавших нет. «Из дома выведены 20 человек, сейчас решается вопрос о возможности их временного размещения», — отметил Слюсарь.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в интервал с 20:00 до 23:00 по московскому времени 20 октября сбили над территорией России 14 дронов самолетного типа. В ведомстве уточнили, что 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были уничтожены в Ростовской области, 3 — в Воронежской и 1 — в Саратовской.