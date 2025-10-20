Минобороны сообщило о сбитых дронах ВСУ над территорией России

Минобороны: Средства ПВО сбили 14 БПЛА ВСУ с 20:00 до 23:00 мск

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за вечер 20 октября сбили над территорией России 14 дронов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Уточняется, что в интервал с 20:00 до 23:00 по московскому времени 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были уничтожены в Ростовской области, 3 — в Воронежской и 1 — в Саратовской.

14 октября в российском военном ведомстве сообщили, что ВСУ применили против РФ умные авиабомбы, однако ни одна из них не долетела до цели — все снаряды были сбиты системой ПВО. Из отчета Минобороны следует, что всего на российские объекты было сброшено 10 управляемых авиабомб. Какие именно объекты попытались атаковать ВСУ, не уточняется. Кроме бомб, система ПВО уничтожила шесть снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 195 БПЛА.