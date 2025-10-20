Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:46, 20 октября 2025Россия

Минобороны сообщило о сбитых дронах ВСУ над территорией России

Минобороны: Средства ПВО сбили 14 БПЛА ВСУ с 20:00 до 23:00 мск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за вечер 20 октября сбили над территорией России 14 дронов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Уточняется, что в интервал с 20:00 до 23:00 по московскому времени 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были уничтожены в Ростовской области, 3 — в Воронежской и 1 — в Саратовской.

14 октября в российском военном ведомстве сообщили, что ВСУ применили против РФ умные авиабомбы, однако ни одна из них не долетела до цели — все снаряды были сбиты системой ПВО. Из отчета Минобороны следует, что всего на российские объекты было сброшено 10 управляемых авиабомб. Какие именно объекты попытались атаковать ВСУ, не уточняется. Кроме бомб, система ПВО уничтожила шесть снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 195 БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный летчик высказался о безопасности самолета Путина на пути в Венгрию

    Алиев предложил военное сотрудничество Турции и странам Средней Азии. Появится ли на границах с Россией новый военный блок?

    В Великобритании сообщили о готовности направить войска на Украину

    ВСУ атаковали российский город

    Россияне сообщили о сбое в работе Pinterest

    Минобороны сообщило о сбитых дронах ВСУ над территорией России

    Вучич высказался об альтернативах газа из России

    Американист рассказал об открывшейся охоте после взрыва над кортежем Вэнса

    Россиянин попытался уговорить сына-участника СВО перейти на сторону Украины и получил срок

    В США начали сносить часть Белого дома ради зала Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости