14 октября 2025

Украина применила против России умные авиабомбы

МО: Система ПВО сбила 10 управляемых авиабомб, 6 снарядов HIMARS и 195 БПЛА ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили против России умные авиабомбы, однако ни одна из них не долетела до цели — все снаряды были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России (МО).

Из отчета МО следует, что всего на российские объекты было сброшено 10 управляемых авиабомб. Какие именно объекты попытались атаковать ВСУ, не уточняется. Кроме бомб, система ПВО уничтожила шесть снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 195 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

29 августа 2025
9 июня 2025
10 октября 2025

Оборонное ведомство не уточнило, к какому типу относились примененные ВСУ снаряды. Известно, что ВСУ периодически используют управляемые французские авиабомбы Hammer и американские JSOW. Дальность их полета составляет около 64 километров. Как отмечал военный эксперт Анатолий Матвийчук, для удара могут применяться бомбы JDAM. Для их запуска ВСУ используют самолеты Су-24 и, вероятно, F-16.

В свою очередь, военный эксперт Алексей Живов отмечал, что умные бомбы существуют у Украины в небольшом количестве и имеют небольшую дальность полета.

Ранее военкор Юрий Котенок раскрыл особенности массированной ночной атаки ВСУ на Россию и сравнил ее с предыдущим налетом дронов.

