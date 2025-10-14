Названы особенности ночной массированной атаки ВСУ на Россию

Военкор Котенок: ВСУ выпустили по России в 2,5 раза меньше БПЛА, чем накануне

В ночь с 13 на 14 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России меньше беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), чем накануне. Эту особенность массированной атаки ВСУ назвал российский военкор Юрий Котенок в Telegram.

Журналист подсчитал, что в количественном соотношении число выпущенных БПЛА в 2,5 раза меньше, чем с 12 на 13 октября. Также, по словам Котенка, ВСУ изменили основную цель ночной атаки.

«Главной целью противника был уже не Крым», — отметил он и сообщил, что больше всего беспилотников было сбито над Белгородской и Воронежской областями.

Ранее сообщалось, что частные жилые дома попали под удар ВСУ в Тамбовской области. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.