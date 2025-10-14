Жилые дома попали под удар ВСУ в российском регионе

Тамбовский губернатор Первышов: При атаке ВСУ пострадали жилые дома

Частные жилые дома попали под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Тамбовской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Евгений Первышов в Telegram-канале.

«В результате террористической атаки БПЛА киевского режима в Первомайском округе Тамбовской области получили незначительные повреждения несколько частных домов (в большинстве выбиты стекла) и припаркованных автомобилей», — сообщил Первышов.

Он добавил, что никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Специалисты, по его словам, уточнят размер нанесенного имуществу жителей ущерба.

По данным Минобороны, в ночь на 14 октября ВСУ атаковали Тамбовскую область с помощью двух беспилотников. Помимо Тамбовской области, под удар попала Белгородская, Воронежская, Нижегородская и Курская области, а также Крым и Черное море. Всего за ночь над Россией силы ПВО сбили 40 дронов.