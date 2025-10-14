Минобороны раскрыло подробности ночных ударов ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 40 беспилотников ВСУ над шестью регионами России

В ночь на вторник, 14 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России четыре десятка беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, попытки атаки были предприняты в течение ночи. За этот период силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 40 дронов над шестью регионами и Черным морем. Больше всего летательных аппаратов — 17 — сбили над Белгородской областью.

Еще 12 дронов удалось перехватить над Воронежской областью, по 3 — над Нижегородской областью и Черным морем, по 2 — над Тамбовской областью и Республикой Крым, 1 — над Курской областью.

В ночь на 13 октября ВСУ выпустили по России свыше сотни беспилотников. Под удар попали Крым, Астраханская, Ростовская, Белгородская области, а также Калмыкия, Черное и Азовское моря.