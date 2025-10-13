ВСУ за ночь выпустили по России свыше сотни беспилотников

Минобороны: Силы ПВО сбили 103 дрона ВСУ над пятью регионами и двумя морями

В ночь на понедельник, 13 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России свыше сотни беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, всего силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 103 беспилотника над пятью регионами и двумя морями. Попытки атаки были предприняты с 23:00 12 октября по московскому времени до 07:00 следующего дня.

Больше всего летательных аппаратов — 40 — сбили над Крымом. Еще 26 перехватили над Астраханской областью, 19 — над Черным морем, 14 — над Ростовской областью, 2 — над Азовским морем, по 1 — над Белгородской областью и Калмыкией.

Вечером 12 октября ВСУ выпустили по России 40 дронов. Под удар попал Крым, Черное море, Курская и Белгородская области, а также Азовское море.