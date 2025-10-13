Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:23, 13 октября 2025Россия

ВСУ за ночь выпустили по России свыше сотни беспилотников

Минобороны: Силы ПВО сбили 103 дрона ВСУ над пятью регионами и двумя морями
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

В ночь на понедельник, 13 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России свыше сотни беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, всего силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 103 беспилотника над пятью регионами и двумя морями. Попытки атаки были предприняты с 23:00 12 октября по московскому времени до 07:00 следующего дня.

Больше всего летательных аппаратов — 40 — сбили над Крымом. Еще 26 перехватили над Астраханской областью, 19 — над Черным морем, 14 — над Ростовской областью, 2 — над Азовским морем, по 1 — над Белгородской областью и Калмыкией.

Вечером 12 октября ВСУ выпустили по России 40 дронов. Под удар попал Крым, Черное море, Курская и Белгородская области, а также Азовское море.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму обратились к жителям после атаки ВСУ на нефтебазу в Феодосии

    Мошенники подарили россиянке шикарный букет

    Трамп связал успех по Газе с одним решением

    Раскрыты подробности о состоянии пострадавших после въезда авто в остановку с россиянами

    Паром с людьми застрял во льдах российской реки в мороз

    ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ на севере Украины

    Фон дер Ляйен и Бориса Джонсона предложили отправить в зону СВО

    ХАМАС опубликовал список освобождаемых заложников

    Москвичей предупредили об аномальной погоде

    Мужчинам назвали идеальное количество эякуляций в месяц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости