Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:00, 13 октября 2025Россия

Над регионами России сбили почти 40 беспилотников за три часа

Минобороны отчиталось об уничтожении 37 беспилотников за три часа
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Global Look Press

В течение трех часов — с 20:15 до 23:00 по московскому времени — над российскими регионами было уничтожено почти 40 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.

Наибольшее число сбитых летательных аппаратов зафиксировано в небе над Республикой Крым — 17. Еще 15 беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря. По два дрона нейтрализовали над Курской областью и Азовским морем. Еще один аппарат был уничтожен в небе Белгородской области.

Уточняется, что все беспилотники были самолетного типа.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что один человек стал жертвой удара Вооруженных сил Украины по региону.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали нефтебазу в Крыму

    Военный эксперт раскрыл тайну анонсированного Путиным мощного оружия

    Трамп назвал условие поставок Украине ракет Tomahawk

    В животе 11-дневного младенца обнаружили близнеца-паразита

    Найден природный способ остановить порчу продуктов

    Стоимость проезда по МСД проиндексировали

    Украина получила от Нидерландов противоминный корабль

    Трамп выразил уверенность в готовности Путина пойти на урегулирование конфликта

    Блиновская попросила суд об отсрочке от отбывания наказания

    Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости