Над регионами России сбили почти 40 беспилотников за три часа

Минобороны отчиталось об уничтожении 37 беспилотников за три часа

В течение трех часов — с 20:15 до 23:00 по московскому времени — над российскими регионами было уничтожено почти 40 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.

Наибольшее число сбитых летательных аппаратов зафиксировано в небе над Республикой Крым — 17. Еще 15 беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря. По два дрона нейтрализовали над Курской областью и Азовским морем. Еще один аппарат был уничтожен в небе Белгородской области.

Уточняется, что все беспилотники были самолетного типа.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что один человек стал жертвой удара Вооруженных сил Украины по региону.