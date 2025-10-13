Россия
Один человек стал жертвой удара ВСУ по российскому региону

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз атаковали Курскую область. Жертвой этого удара стал один человек, сообщил губернатор российского региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Как стало известно, беспилотник ВСУ ударил по автомобилю, в котором ехали гражданские. «К огромной скорби, в результате атаки на месте погибла 40-летняя женщина», — написал Хинштейн, выразив соболезнования родным и близким погибшей.

Кроме нее в автомобиле находились еще три человека — две женщины и мужчина. Никто из них не пострадал. В связи с этой ситуацией губернатор обратился к местным жителям с просьбой воздержаться от поездок в приграничье из-за ударов ВСУ.

Ранее при ударе ВСУ по Горловке пострадали шесть человек, в том числе ребенок.

