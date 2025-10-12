Мирные жители пострадали при ударе ВСУ по Горловке

Пушилин: При ударе ВСУ по Горловке пострадал ребенок

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Горловке пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал рейсовый автобус. В результате пострадал ребенок, три мужчины и две женщины. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

«Повреждены жилое домостроение в Калининском районе города и объект гражданской инфраструктуры (административное здание) в Центрально-Городском районе, а также автобус городского маршрута в Никитовском районе», —написал Пушилин.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали гипермаркет в Донецке. После начала пожара несколько сотрудников гипермаркета вывели из помещения.