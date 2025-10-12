Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:28, 12 октября 2025Бывший СССР

Мирные жители пострадали при ударе ВСУ по Горловке

Пушилин: При ударе ВСУ по Горловке пострадал ребенок
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Горловке пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал рейсовый автобус. В результате пострадал ребенок, три мужчины и две женщины. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

«Повреждены жилое домостроение в Калининском районе города и объект гражданской инфраструктуры (административное здание) в Центрально-Городском районе, а также автобус городского маршрута в Никитовском районе», —написал Пушилин.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали гипермаркет в Донецке. После начала пожара несколько сотрудников гипермаркета вывели из помещения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Грозный-Сити» против Эльбруса. Выбор дизайна 500-рублевой купюры обернулся скандалом. Почему Центробанк отменил голосование?

    Один человек стал жертвой удара ВСУ по российскому региону

    Раскрыты последствия разрыва отношений с Россией для страны НАТО

    Украине предрекли исчезновение из-за обстановки на фронте

    Названо число продолжающих работать в России немецких компаний

    В Минэнерго рассказали о пользе моратория на обнуление топливного демпфера

    Мирные жители пострадали при ударе ВСУ по Горловке

    На Украине повторно мобилизовали вернувшегося из плена солдата

    Число работающих в России немецких компаний раскрыли

    Машина экс-чиновника Росавиации попала в ДТП

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости