23:46, 11 октября 2025Бывший СССР

ВСУ атаковали торговый центр в Донецке

В Донецке гипермаркет загорелся из-за атаки ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали гипермаркет в Донецке. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате удара торговый центр загорелся. По данным агентства, после начала пожара несколько сотрудников гипермаркета вывели из помещения. Над городом продолжают летать беспилотники.

Ранее в октябре в небе над Донецком прогремел мощный взрыв. Он произошел в северо-западной части города.

До этого украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) повредил ряд многоквартирных домов в Горловке Донецкой народной республики. В результате атаки БПЛА пострадала мирная жительница.

