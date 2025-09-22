Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:38, 22 сентября 2025Наука и техникаЭксклюзив

Военный эксперт раскрыл потенциал умных авиабомб у ВСУ

Военный эксперт Живов: ВСУ располагает небольшим количеством умных бомб
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Умные авиабомбы, которые использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ) для атаки на объекты в России, существуют у Украины в небольшом количестве и имеют небольшую дальность полета, рассказал военный эксперт Алексей Живов. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».

«Есть бомбы корректируемые, у которых есть еще моторизация, позволяющая наводиться на цель. И есть бомбы, у которых есть свои движители — моторчики. У американцев есть такие корректируемые бомбы, которые могут после сброса с самолета разворачиваться на 180 градусов, даже кружить над целью. Я подозреваю, что речь идет об американских авиабомбах — планирующих корректируемых, но их применение уже было неоднократно зафиксировано еще в 2022 году, и никакого результата они не принесли и их перестали использовать, насколько я знаю», — сказал Живов.

По его словам, результат дают французские корректируемые авиабомбы, и они периодически применяются, но у ВСУ их очень небольшое количество и небольшая дальность полета.

«Это не какое-то ноу-хау. Корректируемые авиабомбы различных типов есть и у России», — резюмировал эксперт.

Ранее Министерство обороны (МО) России сообщило том, что Украина сбросила на российские объекты умные авиабомбы. Как рассказали в оборонном ведомстве, всего ВСУ сбросили семь таких бомб. Все они были уничтожены российской системой противовоздушной обороны (ПВО). К какому типу относились бомбы, и какие объекты планировали поразить ВСУ, не уточняется.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ненавижу своих врагов». В США простились с застреленным соратником Трампа. Чем запомнилась церемония и что там говорили о России?

    Нетаньяху захотел получить разрешение Трампа на аннексию территорий

    В России пообещали уничтожить ударившие по курортной зоне Крыма подразделения ВСУ

    В IBU ответили на вопрос о допуске российских биатлонистов на Олимпиаду

    Генштаб раскрыл особенность осеннего призыва в армию в России

    На территории Польши не осталось ни одного вооруженного дрона

    Популярная ягода оказалась эффективнее витамина С

    Военный эксперт раскрыл потенциал умных авиабомб у ВСУ

    Эстония созвала страны НАТО из-за России

    Стали известны подробности отсидки первого миллиардера среди российских губернаторов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости