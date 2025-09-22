Военный эксперт раскрыл потенциал умных авиабомб у ВСУ

Военный эксперт Живов: ВСУ располагает небольшим количеством умных бомб

Умные авиабомбы, которые использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ) для атаки на объекты в России, существуют у Украины в небольшом количестве и имеют небольшую дальность полета, рассказал военный эксперт Алексей Живов. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».

«Есть бомбы корректируемые, у которых есть еще моторизация, позволяющая наводиться на цель. И есть бомбы, у которых есть свои движители — моторчики. У американцев есть такие корректируемые бомбы, которые могут после сброса с самолета разворачиваться на 180 градусов, даже кружить над целью. Я подозреваю, что речь идет об американских авиабомбах — планирующих корректируемых, но их применение уже было неоднократно зафиксировано еще в 2022 году, и никакого результата они не принесли и их перестали использовать, насколько я знаю», — сказал Живов.

По его словам, результат дают французские корректируемые авиабомбы, и они периодически применяются, но у ВСУ их очень небольшое количество и небольшая дальность полета.

«Это не какое-то ноу-хау. Корректируемые авиабомбы различных типов есть и у России», — резюмировал эксперт.

Ранее Министерство обороны (МО) России сообщило том, что Украина сбросила на российские объекты умные авиабомбы. Как рассказали в оборонном ведомстве, всего ВСУ сбросили семь таких бомб. Все они были уничтожены российской системой противовоздушной обороны (ПВО). К какому типу относились бомбы, и какие объекты планировали поразить ВСУ, не уточняется.

