Укравший у боевых товарищей миллионы ветеран СВО снова попросился на фронт

20:02, 21 октября 2025

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ранее судимый участник специальной военной операции (СВО) получил 20 лет за серию афер и вымогательств у боевых товарищей и вновь попросил отправить его на фронт. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным издания, аферист — уголовник-рецидивист Иван Кудряшов, получивший свой последний срок за учиненную в мордовской колонии расправу над заключенным, которого он забил металлической трубой. В октябре 2023 года, не досидев 13 лет, Кудряшов заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО.

Вскоре, получив тяжелое ранение, он оказался в военном госпитале, где лежал с боевым товарищем, который полностью доверял Кудряшову. Сначала аферист взял якобы в долг 300 тысяч рублей, а затем узнал пин-код и перевел на свой счет еще 970 тысяч рублей с номера бойца.

Позже, осознав, что на ветеранах СВО можно наживаться, Кудряшов провернул серию афер. Он выдал себя за сотрудника военной полиции и сообщил одному из бойцов, что его подозревают в незаконных финансовых операциях, изъял мобильник с паролями и дважды отправил себе по 150 тысяч рублей.

Для еще одной аферы он привлек брата, с которым переоделся в форму и затащил в машину одного из ветеранов СВО, пригрозил ему делом о финансировании ВСУ и заставил перевести три миллиона рублей. После обманули и жену бойца, та испугавшись, что ее мужа посадят, также отдала мошенникам более трех миллионов рублей.

Возможно, мошенники и дальше наживались бы на братьях по оружию, но их подвела любовь к загулам. Братья напились в баре, устроили драку и оказались в полиции. Тогда выяснилось, что Кудряшов закончил лечение и давно должен был вернуться к месту несения службы. Вскоре вскрылись и остальные его преступления.

Ранее сообщалось, что в деле преступной группы, которая промышляла хищением денег у бойцов специальной военной операции (СВО) через фиктивные браки в Нижневартовске, появились новые эпизоды.

