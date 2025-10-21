Укравший у боевых товарищей миллионы ветеран СВО снова попросился на фронт

Обманывавшему сослуживцев ветерану СВО дали 20 лет за махинации на миллионы

Ранее судимый участник специальной военной операции (СВО) получил 20 лет за серию афер и вымогательств у боевых товарищей и вновь попросил отправить его на фронт. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным издания, аферист — уголовник-рецидивист Иван Кудряшов, получивший свой последний срок за учиненную в мордовской колонии расправу над заключенным, которого он забил металлической трубой. В октябре 2023 года, не досидев 13 лет, Кудряшов заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО.

Вскоре, получив тяжелое ранение, он оказался в военном госпитале, где лежал с боевым товарищем, который полностью доверял Кудряшову. Сначала аферист взял якобы в долг 300 тысяч рублей, а затем узнал пин-код и перевел на свой счет еще 970 тысяч рублей с номера бойца.

Позже, осознав, что на ветеранах СВО можно наживаться, Кудряшов провернул серию афер. Он выдал себя за сотрудника военной полиции и сообщил одному из бойцов, что его подозревают в незаконных финансовых операциях, изъял мобильник с паролями и дважды отправил себе по 150 тысяч рублей.

Для еще одной аферы он привлек брата, с которым переоделся в форму и затащил в машину одного из ветеранов СВО, пригрозил ему делом о финансировании ВСУ и заставил перевести три миллиона рублей. После обманули и жену бойца, та испугавшись, что ее мужа посадят, также отдала мошенникам более трех миллионов рублей.

Возможно, мошенники и дальше наживались бы на братьях по оружию, но их подвела любовь к загулам. Братья напились в баре, устроили драку и оказались в полиции. Тогда выяснилось, что Кудряшов закончил лечение и давно должен был вернуться к месту несения службы. Вскоре вскрылись и остальные его преступления.

