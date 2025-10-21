В ЕС назвали условие для встречи Путина и Трампа

МИД Бельгии призвал к участию ЕС и Украину во встрече Путина и Трампа

МИД Бельгии призвал к участию представителей Европейского союза (ЕС) и Украины во встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, сообщает РИА Новости.

«Бельгия напоминает, что любая инициатива, направленная на урегулирование, должна быть поддержана при условии полного соблюдения международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины. Бельгия считает, что любая дискуссия о мире или прекращении огня, которая заслуживает доверия, должна вестись при участии Украины и Евросоюза», — отмечается в заявлении.

Также в ведомстве указали, что Брюссель «принял к сведению» информацию о возможном саммите глав России и США в Будапеште.

Ранее стало известно, что ряд европейских лидеров хочет добиться участия в предстоящей встрече Путина и Трампа. В частности, в Европе опасаются, что глава Белого дома «вновь встанет на сторону президента России» в вопросе условий мирного соглашения, а также будет оказывать давление на украинского лидера Владимира Зеленского с целью вынудить его согласиться на условия Москвы.