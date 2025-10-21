Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:20, 21 октября 2025Мир

В ЕС назвали условие для встречи Путина и Трампа

МИД Бельгии призвал к участию ЕС и Украину во встрече Путина и Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: РИА Новости

МИД Бельгии призвал к участию представителей Европейского союза (ЕС) и Украины во встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, сообщает РИА Новости.

«Бельгия напоминает, что любая инициатива, направленная на урегулирование, должна быть поддержана при условии полного соблюдения международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины. Бельгия считает, что любая дискуссия о мире или прекращении огня, которая заслуживает доверия, должна вестись при участии Украины и Евросоюза», — отмечается в заявлении.

Также в ведомстве указали, что Брюссель «принял к сведению» информацию о возможном саммите глав России и США в Будапеште.

Ранее стало известно, что ряд европейских лидеров хочет добиться участия в предстоящей встрече Путина и Трампа. В частности, в Европе опасаются, что глава Белого дома «вновь встанет на сторону президента России» в вопросе условий мирного соглашения, а также будет оказывать давление на украинского лидера Владимира Зеленского с целью вынудить его согласиться на условия Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о прорыве российских войск в Харьковской области

    В Госдуме предложили признать криптовалюту совместным имуществом и делить ее при разводе

    Раскрыты новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году

    Найденная в горах Башкирии россиянка получила обморожение конечностей

    Россиянам напомнили о мошенничестве с почтовыми ящиками

    Женщина отдала кота матери на время отпуска и забрала его тяжелее на два килограмма

    В Крыму и еще в трех российских регионах объявили ракетную опасность

    Россиянин поплатился за перевод ВСУ цифровой валюты

    Варламова внесли в реестр террористов

    В Сербии и Италии отметили активное развитие Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости