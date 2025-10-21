Мир
09:36, 21 октября 2025Мир

Раскрыт страх Европы перед уступкой территорий Украиной

Politico: В ЕС боятся, что РФ придет за ними после уступки территорий Украиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото:Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

В странах Европейского союза (ЕС) боятся, что презеидент США Дональд Трамп может надавить на Украину ради территориальных уступок в пользу России. Об этом со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник сообщает журнал Politico.

«Прибалтийские страны ЕС, такие как Эстония, Латвия и Литва, среди прочих, впадут в панику и будут опасаться, что Россия придет и за ними», — приводит издание слова собеседника.

По мнению источника, результатом уступок Украины станет «масштабное перевооружение во многих европейских странах», которое сильно поменяет внутреннюю политику ЕС.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала Украину не признавать Донбасс за Россией ради урегулирования конфликта.

