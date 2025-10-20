Мир
17:45, 20 октября 2025Мир

Власти ЕС призвали Украину не признавать Донбасс за Россией

Глава евродипломатии Каллас призвала Украину не признавать Донбасс за Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ukraine Presidency / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украине не следует официально признавать Донбасс за Россией ради урегулирования конфликта. С таким призывом выступила на пресс-конференции верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, трансляция мероприятия доступна на официальном сайте Еврокомиссии.

«Мы считаем, что Украина не должна отдавать территории России», — подчеркнула глава евродипломатии.

При этом Каллас признала, что невозможность «отбить обратно» территории не предполагает необходимость юридического признания за Россией. «Конечно, тут много сложностей», — добавила она.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский допустил компромисс в отношении потерянных Украиной территорий. По его словам, «это будет единственный путь» урегулирования конфликта с Россией.

