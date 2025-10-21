Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:12, 21 октября 2025Россия

В Госдуме ответили на слова Зеленского о готовности к переговорам «в срочном порядке»

Депутат Шеремет: Слова Зеленского о переговорах говорят, что он загнан в угол
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Заявление Владимира Зеленского о готовности к переговорам говорит о том, что он загнан в угол. Об этом, отвечая на слова украинского политика, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Его слова передает РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что готов вести мирные переговоры «в срочном порядке» на основании текущей линии боевого соприкосновения. При желании остановить конфликт и приступить к мирным переговорам следует «остановиться там, где сейчас стоят военнослужащие», сказал он.

«Не стоит доверять заявлениям загнавшего себя в угол Зеленского о его очередной готовности к мирным соглашениям. Таким образом недоговороспособный диктатор лишь тянет время и лихорадочно пытается выкрутиться в сложной обстановке», — сказал Шеремет.

Он добавил, что Зеленский пытается минимизировать политические и военные риски. Может случиться такое, что украинский политик позже публично откажется от всех своих заявлений, допустил парламентарий.

Ранее депутат Алексей Чепа, комментируя в беседе с «Лентой.ру» слова Зеленского, заявил, что возможность для окончания украинского конфликта есть, но в один день его не остановить. Единственной надеждой для Зеленского является скорейшее прекращение огня, добавил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о переносе встречи Лаврова и Рубио. Как это скажется на переговорах Путина и Трампа?

    В Ленобласти объявили воздушную тревогу

    Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

    Залужный рассказал о туманных гарантиях Запада по поддержке Украины

    Безопасность поездок россиян в Таиланд оценили после похищений иностранцев

    Еще в одном регионе начали вводить лимит на продажу бензина

    Доказано противовоспалительное свойство привычного растения

    Нарышкин рассказал о подготовке Британией диверсий в Балтийском и Черном морях

    В ЕС рассказали об «ухмылке сквозь зубы» из-за встречи Трампа и Путина

    На Украине высказались о прекращении переговоров об обмене пленными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости